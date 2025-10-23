СМИ: главу Агентства по страхованию вкладов задержали по делу о мошенничестве

Руководитель Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников задержан правоохранителями. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. В самом агентстве от комментариев отказались.

«Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО „Лефортово“ для проведения следственных действий по делу о мошенничестве», — сказал собеседник агентства. По данным правоохранителей, показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы в октябре 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По данным СМИ, Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации этого аквапарка.