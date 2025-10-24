Под Краснознаменском водитель сбил косулю и наехал на остановку (фото)

В Краснознаменском районе 23 октября в 23:20 произошло ДТП, в результате которого пострадали две 17-летние девушки и дикое животное. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.



«20-летний водитель автомобиля „Мерседес“, двигаясь по направлению от п. Алексеевка в сторону г. Краснознаменска, допустил наезд на животное, после чего автомобиль совершил наезд на опору дорожного знака, с последующим наездом на остановочный пункт», — говорится в сообщении ведомства.



Как пояснили в Госавтоинспекции «Новому Калининграду», животным была косуля. Пострадали две несовершеннолетние пассажирки автомобиля.

