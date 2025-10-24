Прокуратура требует компенсацию в пользу ребенка, пострадавшего в пришкольном лагере

Прокуратура намерена отсудить компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, получившего травмы на территории школы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Прокурор обратился в Московский районный суд с иском к МАОУ СОШ № 5, администрации городского округа «Город Калининград» о компенсации морального вреда. В обоснование требований истец указал, что летом 2025 года 11-летний мальчик во время прогулки в летнем пришкольном лагере упал в расположенное на территории образовательного учреждения бомбоубежище. В результате ребенку получил множественные телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью. До настоящего время мальчик проходит необходимое лечение и реабилитацию.

Прокуратура просит взыскать в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей, а также расходы, понесенные на лечение. Предварительное судебное заседание назначено на 17 ноября.

В МАОУ СОШ № 5 и администрации Калининграда от комментариев воздержались.


