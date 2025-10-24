В центре города в связи с аварией заблокировано движение общественного транспорта

В центре города в связи с аварией заблокировано движение общественного транспорта
Фото: Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП)

В связи с аварией на ул. Горького (ориентир — пересечение с ул. Земельной) заблокировано движение общественного транспорта по направлению из центра Калининграда. Об этом этом сообщил Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП).

«Автобусы маршрутов № 1, № 7, № 25, № 30, № 40, № 48 и автобусы малого класса маршрута № 82 временно следуют по ул. Генерал-лейтенанта Озерова, ул. Нарвская, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова и далее согласно действующим схемам движения. Исключено движение по участку ул. Горького. Троллейбусы маршрута № 7 временно следуют по Советскому проспекту через конечную станцию „Ул. Красная“. Исключено движение по ул. Черняховского и ул. Горького», — говорится в сообщении.


