В Калининграде объезжавший автобус автомобиль сбил на переходе 10-летнюю девочку

В Калининграде в пятницу, 24 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на Тенистой аллее в районе дома 100. Водитель «Ниссана», объезжая автобус на остановочном пункте, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Школьница получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

