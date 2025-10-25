В Белгородской области объявили эвакуацию после удара ВСУ по плотине водохранилища

Из-за угрозы разрушения плотины Белгородского водохранилища после удара ВСУ жителям близлежащих районов предложили эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, в случае повторного удара «возникнет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей».

«Поэтому начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения. В селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры», — уточнил Гладков.