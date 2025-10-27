В Калининграде на ул. Емельянова на пешеходном переходе сбили школьника (фото)

В Калининграде на ул. Емельянова сбили ребенка 2013 г.р. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло 27 октября в 8:58 в районе дома № 318. Водитель автомобиля «Мазда» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на школьника. Ребенок получил телесные повреждения, его направили в медучреждение.

«Проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспецкии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляет пресс-служба ведомства.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!