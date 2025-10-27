С гусевской школы требуют компенсацию за травму ученика от выстрела из рогатки

С гусевской школы требуют компенсацию за травму ученика от выстрела из рогатки

Прокуратура Гусева намерена взыскать компенсацию морального вреда за травму, причиненную ребенку в школе. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Гусевский городской суд обратился прокурор в интересах малолетнего ребенка с иском к местной школе. В ходе проверки, проведенной по обращению матери мальчика, установлено, что в декабре 2024 года во время одного из уроков, который проводился в рамках «дня самоуправления», 12-летний учащийся выстрелил из самодельной рогатки и попал в глаз своему однокласснику. В результате мальчик получил травму глаза, испытал физическую боль, моральные и нравственные переживания, проходит курс лечения.

Прокурор полагает, что указанные обстоятельства являются основанием для взыскания с ответчика компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей. Судебное заседание назначено на 28 октября.

