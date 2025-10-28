УМВД: подростки перевели мошенникам 110 тыс. под предлогом трудоустройства

В Калининграде подростки стали жертвами дистанционных мошенников при попытке устроиться на работу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

17-летняя девушка искала подработку в Интернете. Найдя подходящий вариант, она откликнулась на вакансию. Позже с подростком связался «наниматель» и сказал, что ему необходима информация о наличии всех необходимых прививок. Девушка запросила данные у фельдшера учебного заведения, после чего предоставила их «работодателю», приложив отсканированные паспорт и СНИЛС. Спустя время несовершеннолетней поступил звонок «сотрудников» правоохранительных органов, которые сообщили, что она общалась с мошенниками и ей срочно нужно перевести все денежные средства на «безопасный счет». Напуганная девушка выполнила все рекомендации и перевела со счета своей матери 40 тыс. руб. По аналогичной схеме вторая девушка, желавшая найти подработку, перевела мошенникам со счета родителей 70 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

