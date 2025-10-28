«Водоканал»: в Зеленоградске подрядчик повредил трубопровод, утечку ликвидируют

«Водоканал»: в Зеленоградске подрядчик повредил трубопровод, утечку ликвидируют

В Зеленоградске во вторник вечером возникли перебои с водоснабжением из-за повреждения трубопровода. Об этом сообщили в областном «Водоканале».

Как уточнили в организации, подрядная организация, не имеющая отношения к областному «Водоканалу», из-за несанкционированных действий с нарушением всех необходимых требований к выполнению работ повредила трубопровод на ул. Крымской, 5А.

Аварийные бригады «Водоканала» ликвидируют утечку. Тем не менее до полуночи возможны перебои с водоснабжением почти на сорока улицах.

Уточнить адреса, где возможны перебои с водой, можно по ссылке. Оперативно получить информацию о проводимых работах, подвозе воды можно по телефону аварийной службы «Водоканала» круглосуточно: (8 40-12) 55-51-51, добавочный 1.


