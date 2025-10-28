Суд: 41-летнего калининградца подозревают в финансировании экстремизма

В Калининграде взят под стражу 41-летний местный житель, подозреваемый в финансировании экстремистской деятельности. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия, сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, в период с 5 августа 2021 года по 11 февраля 2022 года Ж., находясь на территории Калининградской области, осуществил со своей банковской карты семь денежных переводов на общую сумму 2100 рублей в пользу некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией*“, признанной на территории РФ экстремистской. 22 октября 2025 года Ж. задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — уточняется в сообщении суда.

По мнению следователя, оставаясь на свободе, калининградец может продолжить заниматься преступной деятельностью в целях подрыва безопасности государства, дистанционно уничтожить вещественные доказательства и информацию, содержащуюся в изъятых технических средствах, а также скрыться от органов предварительного следствия и суда. Подозреваемый заключен под стражу до 22 декабря. Постановление не вступило в законную силу.

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

