Полиция привлекла к ответственности родителей подростков, попавших ночью в ДТП

В Краснознаменске к ответственности привлечены родители троих подростков, попавших в ДТП в ночное время. Составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 23 октября около 23:10 часов в пос. Алексеевка. Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь со стороны Немана в сторону Краснознаменска по автодороге «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман», не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс. В салоне авто находились трое несовершеннолетних друзей водителя в возрасте 15-17 лет. В результате ДТП двое подростков получили телесные повреждения.

Полиция напоминает родителям о недопустимости нахождения несовершеннолетних после 22:00 часов на улице без сопровождения законных представителей.