Двух 12-летних зацеперов «сняли» с рельсобуса «Калининград — Советск»

12-летние зацеперы следовали на сцепке кабины машиниста рельсобуса сообщением «Калининград Южный — Советск». Об этом сообщила пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступило сообщение от железнодорожных работников о юношах-зацеперах. «Они „зацепились“ на начальной станции и добрались опасным способом до станции Гурьевск-Новый. После того, как любителей экстремальной езды сняли с подвижного состава, их доставили в линейный отдел полиции на станции Калининград, куда также вызвали их законных представителей», — уточнила пресс-служба.

С несовершеннолетними и их родителями провели беседу о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте, а также о возможных последствиях необдуманных поступков. В качестве меры профилактики им вручили официальные предостережения о недопустимости повторения подобных действий в будущем.

В отношении законных представителей подростков составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

