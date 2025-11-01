Прокуратура настояла на возбуждении дела против жителя области, задушившего овчарку

Прокуратура настояла на возбуждении дела против жителя области, задушившего овчарку

Прокуратурой Гурьевского района отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту умышленного причинения увечий собаке, повлекших ее гибель. ОБ этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что в июле 2025 года 47-летний житель пос. Рассвет Гурьевского района в присутствии прохожих задушил немецкую овчарку. В рамках выполнения указаний прокуратуры органом предварительного расследования в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). 

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

