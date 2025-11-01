В Неманском районе на территории лесничества незаконно вырубили деревья на 226 тыс.

В Неманском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Решение было принято по результатам проверки, проведенной Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Установлено, что на территории Неманского района в Большаковском участковом лесничестве произведена рубка 10 деревьев породы липа, береза, граб и дуб без разрешительных и правоустанавливающих документов. Причиненный незаконной рубкой ущерб составил 226 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), расследование которого находится на контроле надзорного ведомства.