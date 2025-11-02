Водителю, сбившему насмерть велосипедиста под Правдинском, утвердили обвинение(фото)

Водителю, сбившему насмерть велосипедиста под Правдинском, утвердили обвинение(фото)
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Прокуратура Правдинского района направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, случившемся ночью 14 декабря прошлого года в посёлке Луговое Правдинского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинительное заключение по делу в отношении 21-летнего местного жителя уже утверждено.

«Он обвиняется по п.п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия), — уточнили в пресс-службе. — Установлено, что водитель автомобиля „Мерседес“, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на велосипедиста».

Уточняется, что от полученных травм 64-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Сам же водитель скрылся с места ДТП, после чего бросил автомобиль в поле, сняв с него регистрационные знаки.

«В ходе расследования обвиняемый вину в совершении преступления не признал, — добавляют в ведомстве. — Уголовное дело направлено в Правдинский районный суд для рассмотрения по существу».

В декабре 2024 года сообщалось, что водитель, совершивший смертельное ДТП, оказался жителем Знаменска. Он был задержан вскоре после аварии.

