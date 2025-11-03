В Гурьевске из окна выпала девушка

На улице Строительной в Гурьевске 2 ноября из окна выпала девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Об инциденте сообщили очевидцы по телефону „112“. Девушка в сознании была передана медикам. Обстоятельства происшествия уточняются», — говорится в сообщении. Предполагаемый возраст пострадавшей — 14 лет. Она выпала из окна шестого этажа.

«Родители несовершеннолетних, получивших травмы или погибших при выпадении из окон, могут нести административную или уголовную ответственность», — напомнили в МЧС.