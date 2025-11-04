В Калининграде на ул. Кошевого сбили несовершеннолетнего самокатчика (фото)

В Калининграде на ул. Кошевого сбили несовершеннолетнего самокатчика (фото)
Фото: пресс-служба регионального управления ГАИ
Все новости по теме: ДТП

В Калининграде на ул. О. Кошевого во вторник, 4 ноября, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего самокатчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ.

ДТП произошло в 14:01 в районе дома № 20. «Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем „Фольксваген“, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил столкновение с электросамокатом под управлением водителя 2008 года рождения», — уточнила пресс-служба. Подросток получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ГАИ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter