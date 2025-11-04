В Калининграде на ул. Кошевого сбили несовершеннолетнего самокатчика (фото)

В Калининграде на ул. О. Кошевого во вторник, 4 ноября, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего самокатчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ.

ДТП произошло в 14:01 в районе дома № 20. «Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем „Фольксваген“, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, допустил столкновение с электросамокатом под управлением водителя 2008 года рождения», — уточнила пресс-служба. Подросток получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ГАИ.