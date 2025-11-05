В Гурьевском округе произошло тройное ДТП, есть пострадавший (фото)

В Гурьевском округе во вторник, 4 ноября, произошло столкновение трёх транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 19:11 на 5 км автодороги «Калининград — Полесск». «Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „Мазда“, допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль „БМВ“ под управлением водителя 2005 года рождения. После чего автомобиль „БМВ“ допустил столкновение с автомобилем „Тойота“ под управлением водителя 1986 года рождения», — уточнила пресс-служба.

В результате ДТП водитель автомобиля «БМВ» получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение.

