Онлайн-покупка иномарки закончилась для калининградки потерей 2 млн

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Онлайн-покупка автомобиля обернулась для 54-летней жительницы Калининграда потерей более 2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина нашла объявление о продаже автомобиля «Ауди» «по приемлемой цене», связалась с продавцом и договорилась о покупке. Она перевела залог в размере более 1 млн руб. После оплаты мошенник прислал поддельные документы, подтверждающие сделку купли-продажи. Далее аферист начал затягивать сроки, ссылаясь на проблемы с таможней и требуя дополнительные деньги. Для разрешения ситуации потерпевшая отправила еще 1 млн руб. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

