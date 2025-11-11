В Светлом во дворе дома сбили 11-летнего велосипедиста (видео)

В Светлом во вторник, 11 октября, произошло ДТП с участием 11-летнего велосипедиста. Водитель сбил его во внутридомовой территории, сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

По предварительным данным, ДТП произошло около 8:30 в районе дома № 2 на ул. Советской. «23-летний водитель автомобиля „Киа“ допустил наезд на 11-летнего велосипедиста, двигавшегося по внутридворовой территории», — пояснили в пресс-службе. Ребенок получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение.

Видео: Госавтоинспекция

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляет пресс-служба.

