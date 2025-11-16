В Гусевском р-не водитель врезался в придорожное дерево, погибли два пассажира (видео)

В Гусевском районе вечером 15 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два 50-летних пассажира. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

34-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь со стороны посёлка Дубрава в сторону Гусева по автодороге «Гусев-Дубрава-Плавни», на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения.

В результате ДТП водителя госпитализировали в БСМП. Двое пассажиров скончались на месте до прибытия скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.


