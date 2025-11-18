Полиция: в Калининграде завскладом организовал поджог, чтобы скрыть хищения (видео)

Все новости по теме: Криминал
Полиция: в Калининграде завскладом организовал поджог, чтобы скрыть хищения (видео)

В Калининграде вызванные на пожар полицейские выяснили, что он является прикрытием для хищения дорогостоящих товаров из складских помещений. Об этом сообщили в МВД России.

«По предварительным данным, 24-летний заведующий складом крупной сети магазинов по продаже электронной и бытовой техники неоднократно похищал дорогостоящие товары. Он попросил своего бывшего коллегу, работавшего ранее грузчиком, поджечь склад, чтобы скрыть недостачу. Тот привлек к противоправной деятельности своего друга, который прилетел в Калининград из страны ближнего зарубежья. Сообщники проникли в помещение, облили имущество горюче-смазочными материалами и подожгли. В результате кровля здания и все находившиеся внутри товары были полностью уничтожены. Причиненный владельцу сети магазинов ущерб может составлять около ста миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время часть похищенной бытовой техники изъята. Силовую поддержку при задержании подозреваемых оказывали сотрудники Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 167 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному — в виде запрета определенных действий.

Видео предоставлено пресс-службой МВД

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter