Полиция: в Калининграде завскладом организовал поджог, чтобы скрыть хищения (видео)

В Калининграде вызванные на пожар полицейские выяснили, что он является прикрытием для хищения дорогостоящих товаров из складских помещений. Об этом сообщили в МВД России.

«По предварительным данным, 24-летний заведующий складом крупной сети магазинов по продаже электронной и бытовой техники неоднократно похищал дорогостоящие товары. Он попросил своего бывшего коллегу, работавшего ранее грузчиком, поджечь склад, чтобы скрыть недостачу. Тот привлек к противоправной деятельности своего друга, который прилетел в Калининград из страны ближнего зарубежья. Сообщники проникли в помещение, облили имущество горюче-смазочными материалами и подожгли. В результате кровля здания и все находившиеся внутри товары были полностью уничтожены. Причиненный владельцу сети магазинов ущерб может составлять около ста миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время часть похищенной бытовой техники изъята. Силовую поддержку при задержании подозреваемых оказывали сотрудники Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 167 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному — в виде запрета определенных действий.

Видео предоставлено пресс-службой МВД