В Калининградской области вынесены приговоры двум педофилам

Во вторник, 18 ноября, в Калининградской области вынесли два приговора местным жителям, обвиняемым в сексуальных преступлениях, связанных с несовершеннолетними. Одного мужчину признали виновным в растлении несовершеннолетней девочки, второго — в распространении детского порно. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Так, житель Калининграда осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Судом установлено, что в декабре 2024 года 52-летний подсудимый, выполнявший ремонтные работы в квартире дома по ул. Трудовой, в отсутствие свидетелей совершил действия сексуального характера в отношении дочери хозяйки жилья — девочки 2013 года рождения.

Действия подсудимого судом квалифицированы по п. «б» ч.4 ст.132 УК. В судебном заседании он вину не признал. Отягчающим наказание обстоятельством послужил особо опасный рецидив. Приговором Центрального районного суда ему назначено 13 лет исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, во вторник к лишению свободы осужден житель Черняховска, который распространял порнографические материалы с несовершеннолетними. Судом установлено, в период с 9 апреля по 12 мая 2025 года Г., используя свой мобильный телефон, скачал порнографические видеозаписи с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, и отправил их различным пользователям в мессенджере Telegram.

Суд квалифицировал действия Г. по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (5 эпизодов). Обстоятельством, отягчающим наказание, также стал рецидив преступлений.

Приговором Черняховского городского суда по совокупности преступлений Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного наказания Г. еще 1 год будет ограничен в свободе. Приговор не вступил в законную силу.