В Калининградской области вынесены приговоры двум педофилам

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних
В Калининградской области вынесены приговоры двум педофилам

Во вторник, 18 ноября, в Калининградской области вынесли два приговора местным жителям, обвиняемым в сексуальных преступлениях, связанных с несовершеннолетними. Одного мужчину признали виновным в растлении несовершеннолетней девочки, второго — в распространении детского порно. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Так, житель Калининграда осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Судом установлено, что в декабре 2024 года 52-летний подсудимый, выполнявший ремонтные работы в квартире дома по ул. Трудовой, в отсутствие свидетелей совершил действия сексуального характера в отношении дочери хозяйки жилья — девочки 2013 года рождения.

Действия подсудимого судом квалифицированы по п. «б» ч.4 ст.132 УК. В судебном заседании он вину не признал. Отягчающим наказание обстоятельством послужил особо опасный рецидив. Приговором Центрального районного суда ему назначено 13 лет исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, во вторник к лишению свободы осужден житель Черняховска, который распространял порнографические материалы с несовершеннолетними. Судом установлено, в период с 9 апреля по 12 мая 2025 года Г., используя свой мобильный телефон, скачал порнографические видеозаписи с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, и отправил их различным пользователям в мессенджере Telegram.

Суд квалифицировал действия Г. по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (5 эпизодов). Обстоятельством, отягчающим наказание, также стал рецидив преступлений.

Приговором Черняховского городского суда по совокупности преступлений Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного наказания Г. еще 1 год будет ограничен в свободе. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter