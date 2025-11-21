Трех калининградцев осудили за организацию незаконной миграции

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор трем жителям областного центра за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В период с 27 ноября 2021 года до 19 февраля 2024 года калининградцы организовали незаконную миграцию 29 иностранных граждан, предоставив им возможность пребывать на территории России, фиктивную регистрацию в жилом помещении двоих иностранцев, а также фиктивную постановку на учет по месту пребывания 18 мигрантов.

Действия подсудимых квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой», ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ» и ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».

Приговором Ленинградского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, четыре года, 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого и общего режима.

