Трех калининградцев осудили за организацию незаконной миграции

Все новости по теме: Криминал
Трех калининградцев осудили за организацию незаконной миграции

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор трем жителям областного центра за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В период с 27 ноября 2021 года до 19 февраля 2024 года калининградцы организовали незаконную миграцию 29 иностранных граждан, предоставив им возможность пребывать на территории России, фиктивную регистрацию в жилом помещении двоих иностранцев, а также фиктивную постановку на учет по месту пребывания 18 мигрантов.

Действия подсудимых квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой», ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ» и ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».

Приговором Ленинградского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, четыре года, 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого и общего режима.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter