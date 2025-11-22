В Литве задержали рекордно большую партию героина

В Литве задержан большой груз героина. Операцию провели сотрудники Криминальной службы таможни вместе с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством и Департаментом налоговой и таможенной полиции Латвии, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Недалеко от Вильнюса силовики изъяли почти 500 кг героина. Наркотики в пластиковых полупакетах были спрятаны в грузе, который следовал транзитом через Литву. Как отметили в Криминальной службе таможни, такое количество запрещенных веществ изъято впервые.