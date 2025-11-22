ГИБДД: в Калининграде неизвестный водитель сбил на переходе женщину и скрылся

В Калининграде Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП, после которого водитель-нарушитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По оперативной информации, в субботу около 12:52 на ул. Нарвской в районе д. 85а неустановленный водитель при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 50-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была направлена в медучреждение. Водитель скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.

Госавтоинспекция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам: 552-511—дежурная часть, 552-526 — отделение розыска.