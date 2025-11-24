Роспотребнадзор: после визита в ресторан «Редюит» посетителям потребовалась медпомощь

Региональное управление Роспотребнадзора ввело временный запрет деятельности ресторана «Редюит» после отравления посетителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По согласованию с прокуратурой Роспотребнадзором была проведена внеплановая проверка деятельности ресторана на Литовском валу, 27. Поводом послужило обращение за медицинской помощью посетителей «Редюита».

«В деятельности ресторана выявлены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, потребителей услуги общественного питания», — сообщили в Роспотребнадзоре по результатам проверки. В частности, на кухне ресторана было нарушено товарное соседство при хранении пищевой продукции; не разграничено использование разделочного инвентаря для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции; отсутствовали дезинфекционные средства. Кроме того, внутренняя отделка производственных помещений предприятия имеет повреждения, не позволяющие проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими средствами.

В ходе проверки были отобраны пробы готовой продукции и сырья. Лабораторные исследования продолжаются. «Учитывая степень общественной опасности выявленных нарушений, в целях принятия неотложных мер к их прекращению, 21.11.2025 Управлением установлен временный запрет деятельности ресторана „Редюит“ (ООО „Редюит-Трейд“). Материалы дела об административном правонарушении направлены на рассмотрение в суд», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ресторане «Редюит», в свою очередь, сообщили, что заведение «закрыто по техническим причинам на неопределенный срок». На предложение прокомментировать ситуацию администратор сообщила, что руководство ресторана само свяжется с корреспондентом «Нового Калининграда». Однако комментария от заведения так и не последовало.

