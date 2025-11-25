СК: начальника участка хлебопекарного предприятия ждет суд за травму работницы

В Калининграде начальник участка хлебопекарного предприятия предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил охраны труда. Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, обвиняемая являлась лицом, ответственным за осуществление контроля соблюдения работниками хлебозавода инструкций по охране труда. 27 февраля она досрочно допустила к самостоятельной работе дрожжевода, не прошедшую первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, обучение и аттестацию по профессии. В результате в процессе выполнения работ по очистке от теста бродильного корыта тестоприготовительного агрегата работница получила травму, повлекшую причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, как ранее сообщал «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, ЧП случилось на Первом хлебозаводе. Сотрудница решила протолкнуть тесто в работающем тестомесе. В результате ее частично затянуло в аппарат. Пострадавшая была госпитализирована с множественными переломами ребер и рваной раной грудной клетки.