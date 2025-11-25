В Полесске в ДТП пострадал 13-летний подросток на питбайке (фото)

В Полесске во вторник днем произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. Пострадал несовершеннолетний водитель питбайка.

Авария случилась в 15:48 на пересечении улиц Калининградской и Суворова. Водитель «Мерседеса» при повороте налево не уступил дорогу питбайку под управлением 13-летнего подростка, двигавшемуся со встречного направления прямо. В результате столкновения транспортных средств питбайкер получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.