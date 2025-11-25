В Полесске в ДТП пострадал 13-летний подросток на питбайке (фото)

В Полесске в ДТП пострадал 13-летний подросток на питбайке (фото)
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

В Полесске во вторник днем произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции. Пострадал несовершеннолетний водитель питбайка.

Авария случилась в 15:48 на пересечении улиц Калининградской и Суворова. Водитель «Мерседеса» при повороте налево не уступил дорогу питбайку под управлением 13-летнего подростка, двигавшемуся со встречного направления прямо. В результате столкновения транспортных средств питбайкер получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter