В Гусеве вынесли приговор по делу о сбыте контрафактных сигарет на рынке

В Гусеве вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на городском рынке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В 2022-2024 годах продавец торгового павильона и ее знакомый организовали сбыт контрафактных сигарет на рынке. Преступную деятельность подсудимых пресекли сотрудники правоохранительных органов. Общая стоимость изъятой табачной продукции составила более 11,8 млн рублей.

Суд с учетом позиции Гусевской городской прокуратуры назначил продавцу наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей, а ее соучастнику — 700 тыс. В доход государства конфискованы денежные средства в размере 808,6 тыс. рублей, полученные в результате совершения преступления, а также автомобиль «Фольксваген Поло», на котором перевозились табачные изделия.

Telegram | MAX