В Калининграде на ул. Черняховского затруднено движение из-за ДТП (фото)

В Калининграде на ул. Черняховского в субботу, 29 ноября, произошло несколько ДТП. Движение в центре города затруднено.

ДТП у Верхнего озера произошло в 12:20, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем. В результате ДТП один из водителей получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП) добавили, что из-за ДТП движение трамваев № 3 и № 5 заблокировано. «Трамваи данных маршрутов временно следуют в объезд ул. Черняховского», — пояснили в ЦОДИПП.

Фото: очевидец

На пересечении ул. Черняховского и ул. Горького на трамвайных рельсах сломался автобус маршрута № 1, сообщил очевидец. Движение на этом участке также затруднено.

Фото: очевидец