Прокуратура: 16-летнего калининградца будут судить за сбыт кокаина

В Калининграде 16-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт кокаина. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с мая по июнь 2025 года 16-летний житель Гурьевска, вступив в преступный сговор с другими лицами через интернет-мессенджер, размещал наркотики в тайниках-закладках на территории Калининградской области. Получив оптовую партию кокаина, подросток расфасовал наркотик на мелкие дозы и разместил в специально оборудованных тайниках с целью дальнейшего незаконного сбыта.

Уголовное дело направлено прокурором Ленинградского района Калининграда в суд для рассмотрения по существу.

