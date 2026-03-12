В Нестерове возбудили уголовное дело о незаконной охоте в нацпарке «Виштынецкий»

В Нестерове возбудили уголовное дело о незаконной охоте в нацпарке «Виштынецкий»

В Калининградской области по требованию прокуратуры Нестеровского района возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на кабанов в нацпарке «Виштынецкий». Информация об этом размещена на сайте прокуратуры региона.

«В ходе процессуальной проверки установлено, что неустановленное лицо в феврале текущего года, находясь на территории национального парка „Виштынецкий“, осуществило незаконную охоту на двух особей кабана», — рассказали в ведомстве.

По результатам изучения материалов проверки прокуратура отменила ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота c причинением крупного ущерба на особо охраняемой территории). Ход его расследования находится на контроле в прокуратуре.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter