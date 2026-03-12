В Нестерове возбудили уголовное дело о незаконной охоте в нацпарке «Виштынецкий»

В Калининградской области по требованию прокуратуры Нестеровского района возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на кабанов в нацпарке «Виштынецкий». Информация об этом размещена на сайте прокуратуры региона.

«В ходе процессуальной проверки установлено, что неустановленное лицо в феврале текущего года, находясь на территории национального парка „Виштынецкий“, осуществило незаконную охоту на двух особей кабана», — рассказали в ведомстве.

По результатам изучения материалов проверки прокуратура отменила ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота c причинением крупного ущерба на особо охраняемой территории). Ход его расследования находится на контроле в прокуратуре.