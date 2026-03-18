УФСБ: двум калининградцам грозит до 20 лет за попытку сбыта более 6 кг наркотиков

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 1998-го и 1995-го годов рождения. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«Сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанных лиц, причастных к незаконному сбыту наркотический средств на территории Калининградской области, у которых изъято более 6 кг наркотических средств мефедрон (4-метилметкатинон) и α- пирролидиновалерофенон (α-PVP). За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступлений, добавили в УФСБ.