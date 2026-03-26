В ГАИ ищут мотоциклиста, скрывшегося с места ДТП в Калининграде (фото)

В Калининградской области ищут водителя мотоцикла, скрывшегося с места ДТП в областном центре, и свидетелей происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

«25.03.2026 в 19:42 в г. Калининграде на пересечении улиц К. Маркса — Красная неустановленный водитель неустановленного мотоцикла при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода 1965 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, сообщить в ОБ ДПС. Сделать это можно по телефонам: