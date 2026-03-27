Двух студентов калининградского вуза задержали за распространение наркотиков (видео)

В Калининграде за попытку сбыта наркотиков задержаны два иностранных студента одного из местных вузов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Наркополицейские получили оперативную информацию о том, что двое уроженцев одной из стран Южной Азии причастны к распространению запрещенных веществ на территории областного центра. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали на ул. Александра Невского 20-летнюю студентку. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у нее сверток, в котором, согласно заключению эксперта, находилось 35,65 граммов «соли».

Оперативники изъяли 7 тайников-закладок с запрещенным веществом, которые подозреваемая успела оборудовать в вазонах на площади Победы. Общая масса обнаруженной «соли» составила 6,93 грамма. Также был задержан приятель злоумышленницы — 22-летний иностранный студент. На территории Московского и Ленинградского районов города были найдены два тайника с метилэфедроном, оборудованные подозреваемым.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанные получили наркотическое средство через теневой сегмент сети Интернет, чтобы в дальнейшем совместно распространить «запрещенку» бесконтактным способом через систему тайников. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3,4, ст. 228.1 УК РФ. На время следствия фигуранты заключены под стражу.