Источники: в Калининграде отменили парад Победы на 9 мая

В Калининграде решили не проводить парад Победы на 9 мая. Об этом «Новому Калининграду» сообщили сразу несколько знакомых с ситуацией источников в военном ведомстве.

Несмотря на то, что официального объявления об отмене парада пока не было, редакции стало известно, что парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Городские и региональные власти этот вопрос также пока не комментировали.

Напомним, что в последний раз вопрос об отмене парада Победы в Калининграде власти поднимали в апреле 2023 года. Тогда Антон Алиханов, занимавший пост губернатора Калининградской области, заявлял, что намерен обсудить детали с правоохранителями и военным советом Балтфлота. Однако позднее проход военной техники по городу все-таки разрешили. Тогда же стало известно, что в Белгородской области, Курске и Крыму отказались от проведения парадов в честь Дня Победы. Местные власти объяснили такое решение «соображениями безопасности».