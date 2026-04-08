Источники: в Калининграде отменили парад Победы на 9 мая

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Праздники

В Калининграде решили не проводить парад Победы на 9 мая. Об этом «Новому Калининграду» сообщили сразу несколько знакомых с ситуацией источников в военном ведомстве.

Несмотря на то, что официального объявления об отмене парада пока не было, редакции стало известно, что парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Городские и региональные власти этот вопрос также пока не комментировали.

Напомним, что в последний раз вопрос об отмене парада Победы в Калининграде власти поднимали в апреле 2023 года. Тогда Антон Алиханов, занимавший пост губернатора Калининградской области, заявлял, что намерен обсудить детали с правоохранителями и военным советом Балтфлота. Однако позднее проход военной техники по городу все-таки разрешили. Тогда же стало известно, что в Белгородской области, Курске и Крыму отказались от проведения парадов в честь Дня Победы. Местные власти объяснили такое решение «соображениями безопасности».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

