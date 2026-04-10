Новиков: проведение акции «Бессмертный полк» будет зависеть от ситуации с безопасностью

Акция «Бессмертный полк» в текущем году в зависимости от ситуации с безопасностью будет проводиться как очно, так и в онлайн-формате. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передает «Интерфакс».

«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию „Бессмертный полк“. Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн», — сказал Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников войны.

Напомним, что в 2025 году в Калининграде шествие «Бессмертного полка» состоялось впервые с 2022 года — до этого два года акция проводилась в онлайн-формате из соображений безопасности. В 2025-м мероприятие прошло очно. В нём, как утверждает правительство области, приняли участие около 68 тысяч человек.

В правительстве области пообещали дать ответ о формате проведения «Бессмертного полка» в 2026 году позднее, «когда будет точная и согласованная позиция».

Отметим, что, по информации знакомых с ситуацией источников в военном ведомстве, в Калининграде решили не проводить парад Победы на 9 мая. Несмотря на то, что официального объявления об отмене парада пока не было, редакции стало известно, что парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Городские и региональные власти этот вопрос также пока не комментировали.