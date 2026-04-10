Новиков: проведение акции «Бессмертный полк» будет зависеть от ситуации с безопасностью

Все новости по теме: 9 Мая
Акция «Бессмертный полк» в текущем году в зависимости от ситуации с безопасностью будет проводиться как очно, так и в онлайн-формате. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передает «Интерфакс».

«Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача — провести его на высоком уровне. И акцию „Бессмертный полк“. Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн», — сказал Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников войны.

Напомним, что в 2025 году в Калининграде шествие «Бессмертного полка» состоялось впервые с 2022 года — до этого два года акция проводилась в онлайн-формате из соображений безопасности. В 2025-м мероприятие прошло очно. В нём, как утверждает правительство области, приняли участие около 68 тысяч человек.

В правительстве области пообещали дать ответ о формате проведения «Бессмертного полка» в 2026 году позднее, «когда будет точная и согласованная позиция».

Отметим, что, по информации знакомых с ситуацией источников в военном ведомстве, в Калининграде решили не проводить парад Победы на 9 мая. Несмотря на то, что официального объявления об отмене парада пока не было, редакции стало известно, что парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Городские и региональные власти этот вопрос также пока не комментировали.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

