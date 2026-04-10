Аэропорт Вильнюса был закрыт из-за воздушных шаров контрабандистов

Все новости по теме: Международные отношения
Аэропорт Вильнюса был закрыт из-за воздушных шаров контрабандистов

Вильнюсский международный аэропорт в ночь на пятницу был закрыт на 6,5 часа из-за летевших в его сторону воздушных шаров контрабандистов сигарет, запущенных с территории Белоруссии. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил советник национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута, пишет ТАСС.

«Из-за угрозы безопасности гражданской авиации столичный аэропорт пришлось закрыть в 22:30. Работу он возобновил в 05:00», — сказал советник.

Он также отметил, что часть незаконных воздушных объектов была преднамеренно направлена именно в сторону аэропорта Вильнюса. По данным центра по управлению кризисами, средствами контроля были зафиксированы около 20 шаров.

Из-за закрытия аэропорта восемь авиарейсов были направлены в Каунас, два — в Ригу. Девять рейсов были отозваны, пять отложены на более позднее время. С проблемами в результате инцидента столкнулись более 3 тыс. пассажиров.

Напомним, отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре 2025 года, когда из-за метеозондов Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе до конца ноября. Позже выяснилось, что в Беларуси оказались заблокированными сотни литовских грузовиков, а также грузовые прицепы и полуприцепы. Литва расценивает метеозонды контрабандистов как «новую угрозу» мирового уровня, с которой стране пришлось столкнуться одной из первых.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter