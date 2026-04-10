Аэропорт Вильнюса был закрыт из-за воздушных шаров контрабандистов

Вильнюсский международный аэропорт в ночь на пятницу был закрыт на 6,5 часа из-за летевших в его сторону воздушных шаров контрабандистов сигарет, запущенных с территории Белоруссии. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил советник национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута, пишет ТАСС.

«Из-за угрозы безопасности гражданской авиации столичный аэропорт пришлось закрыть в 22:30. Работу он возобновил в 05:00», — сказал советник.

Он также отметил, что часть незаконных воздушных объектов была преднамеренно направлена именно в сторону аэропорта Вильнюса. По данным центра по управлению кризисами, средствами контроля были зафиксированы около 20 шаров.

Из-за закрытия аэропорта восемь авиарейсов были направлены в Каунас, два — в Ригу. Девять рейсов были отозваны, пять отложены на более позднее время. С проблемами в результате инцидента столкнулись более 3 тыс. пассажиров.

Напомним, отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре 2025 года, когда из-за метеозондов Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе до конца ноября. Позже выяснилось, что в Беларуси оказались заблокированными сотни литовских грузовиков, а также грузовые прицепы и полуприцепы. Литва расценивает метеозонды контрабандистов как «новую угрозу» мирового уровня, с которой стране пришлось столкнуться одной из первых.