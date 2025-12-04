Власти Литвы о метеозондах: «Это новая угроза, к которой мир не был готов»

Литва расценивает метеозонды контрабандистов как «новую угрозу» мирового уровня, с которой стране пришлось столкнуться одной из первых. Об этом заявила премьер Литовской Республики Инга Ругинене, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

По словам Ругинене, в Европе уже интересуются «опытом» Вильнюса в борьбе с контрабандными воздушными шарами. «Европа спрашивает о нашем опыте. Прежде всего — все понимают, что это новая угроза, к которой мир не был подготовлен. Так что мы будем первыми», — сказала она.

«Ни для кого неприемлемо, что Беларусь сегодня держит в заложниках автомобили наших перевозчиков, что воздушные шары летят с белорусской стороны и направляются к нашим стратегическим объектам, в данном случае к аэропорту. Мы говорим о безопасности полетов, о международном праве и о том, что подобные действия могут быть признаны терроризмом», — подчеркнула Ругинене.

Напомним, отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре, когда из-за метеозондов Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе до конца ноября. Позже выяснилось, что в Беларуси оказались заблокированными сотни литовских грузовиков, а также грузовые прицепы и полуприцепы. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, это было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, на что Вильнюс не соглашается.

