Прокуратура: работы по обустройству котлована в пос. Прибрежное изменили русло Преголи

На земельном участке вблизи Преголи в пос. Прибрежное собственник произвел работы по обустройству котлована, из-за которых нарушилась береговая полоса и изменилось русло реки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что на земельном участке вблизи реки Преголя в пос. Прибрежное произведены работы по обустройству котлована, по периметру которого установлены стены, укрепленные металлическими конструкциями. В результате проведенных работ нарушены береговая полоса и береговая линия водного объекта, изменено его русло», — пояснили в ведомстве.

По иску прокурора суд обязал собственника восстановить береговую линию реки и привести в первоначальное состояние земельный участок. По итогам рассмотрения в апелляционной инстанции судебное решение оставили без изменений, а его исполнение поставили на контроль.