В Калининграде 14-летнему подростку грозит до пяти лет за звонок о минировании ТЦ

Все новости по теме: Криминал
В Калининграде 14-летнему подростку грозит до пяти лет за звонок о минировании ТЦ

В Калининграде полицейские установили причастность подростка к ложному сообщению о минировании торгового центра, 14-летнему мальчику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Московскому району обратился оператор экстренных служб, которому поступил звонок от неизвестного с сообщением о минировании торгового центра. Сотрудниками полиции незамедлительно были обследованы торговые центры, опасных предметов и веществ обнаружено не было», — сообщили в УМВД.

Сотрудники полиции выяснили, что звонок совершил 14-летний подросток с телефона своей подруги. Мальчик признался, что позвонил в экстренные службы ради шутки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о постановке подростка на профилактический учет.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter