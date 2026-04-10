В Калининграде 14-летнему подростку грозит до пяти лет за звонок о минировании ТЦ

В Калининграде полицейские установили причастность подростка к ложному сообщению о минировании торгового центра, 14-летнему мальчику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Московскому району обратился оператор экстренных служб, которому поступил звонок от неизвестного с сообщением о минировании торгового центра. Сотрудниками полиции незамедлительно были обследованы торговые центры, опасных предметов и веществ обнаружено не было», — сообщили в УМВД.

Сотрудники полиции выяснили, что звонок совершил 14-летний подросток с телефона своей подруги. Мальчик признался, что позвонил в экстренные службы ради шутки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о постановке подростка на профилактический учет.