В многоквартирном доме на ул. Инженерной произошел пожар, погибли три человека

В Калининграде на ул. Инженерной в многоквартирном жилом доме ночью, 12 апреля, горел общий коридор на втором этаже и квартира на четвертом этаже. При проведении боевых действий по тушению пожара сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших — 61-летнего мужчины, его 53-летней жены и 34-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар на площади 75 квадратных метров ликвидировали 53 огнеборца и 15 единиц техники МЧС России. Всего удалось спасти 37 человек, в том числе двух детей. На место также направили психолога МЧС.

По указанию руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Дмитрия Георгиевича Канонерова для установления всех обстоятельств следственным путем «незамедлительно» было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время следователи регионального управления СКР завершают осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, включая судебную медицинские и пожарно-техническую, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в пресс-службе Следкома.

