В Калининграде разыскивают самокатчика, который сбил на тротуаре девушку и скрылся

В Калининграде правоохранительные органы устанавливают личность виновника ДТП, который во вторник, 14 апреля, на электросамокате сбил пешехода на тротуаре Ленпроспекта и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«14.04.2026 в 08:30 около д. 76/82 по Ленинскому проспекту произошел наезд на пешехода. Неустановленный водитель, управляя СИМ, двигаясь по тротуару Ленинского проспекта в г. Калининграде по направлению от ул. Эльблонгской в сторону ул. Багратиона, совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении 25-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Водитель скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — уточнили в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, сообщить об этом по телефонам 552-511 или 552-526.

