Вынесен приговор по делу о наркосбыте под видом торговли детскими товарами

В Калининграде суд вынес приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Участники организованной группы создали интернет-магазин под видом продажи детских товаров, через который осуществлялась бесконтактная реализация наркотиков. Для конспирации и получения дохода использовались банковские карты, оформленные на соучастников, через которые проходили денежные средства от незаконной деятельности.

В общей сложности у подельников было изъято более 3,1 кг запрещенных веществ, включая мефедрон, амфетамин, гашиш, каннабис, тетрагидроканнабинол и эфедрон.

С учетом позиции государственного обвинителя Калининградской транспортной прокуратуры суд назначил организатору 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 110 тыс. рублей, второму участнику — 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.


