В Полесском районе под колесами грузовика пострадал трехлетний ребенок

Во вторник, 5 мая, в Полесском ракйоне произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок 2023 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 11 часов 40 минут в пос. Залесье на ул. Большаковской, в районе дома 16. По предварительным данным, водитель грузового «Хёндэ» на прямом участке дороги совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги малолетнего пешехода. В результате дорожного происшествия ребенок получил телесные повреждения и был направлен в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции и полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.