Бывшим сотрудникам ФСБ запретили выезжать за границу

Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий выезжать за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ. Запрет устанавливается на 5 лет со дня увольнения сотрудника. Об этом сообщает «Коммерсант».

Законопроект был разработан депутатами от «Единой России». Мотивацией стали случаи привлечения к уголовной ответственности россиян в недружественных странах из-за факта службы в силовых структурах.

Напомним, что в апреле 2014 года временно запрещен был выезд за границу сотрудникам МВД, ФСКН, ФСБ и УФСИН из-за возможных провокаций в связи с событиями на Украине.

