Суд опять изменил позицию по поводу виновных в срыве концессии в Балтийске

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение апелляционной инстанции и оставил в силе решение калининградского арбитража по поводу того, кто оказался виноват в срыве концессии по строительству газовых котельных в Балтийске.



Ранее коллегия судей Тринадцатого арбитражного апелляционного суда отменила решение калининградского арбитража и удовлетворила иск концессионера, планировавшего строить котельные в Балтийске, о расторжении соглашения по вине властей.

Судьи апелляционной инстанции полагали, что главной причиной срыва проекта была неготовность газопровода в Балтийск, за строительство которого отвечало правительство области. Кроме того, власти Балтийска допустили ряд нарушений, в частности, не внесли плату концедента в размере 23 млн руб.

Все претензии властей Балтийска к инвестору суд счел необоснованными.

Теперь, когда постановление апелляционной инстанции отменено, в силу вступает решения суда первой инстанции, который счел, что именно концессионер нарушил свои обязательства.

Заключение концессионного соглашения по строительству котельных в Балтийске инициировал лично Антон Алиханов. Газопровод к Балтийску не достроен до сих пор. Обследование объекта пока не проведено, но власти допускают, что его придется перекладывать заново.