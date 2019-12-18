Американский бизнес: новые санкции против РФ нанесут ущерб интересам США

Американский бизнес: новые санкции против РФ нанесут ущерб интересам США
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Обмен санкциями между Россией и Западом

Введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам. Соответствующее мнение изложили в своих посланиях в сенатский Комитет по международным отношениям Торговая палата США и Американский институт нефти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg

Как уточняет информагентство, американские бизнесмены требуют с осторожностью подходить к принятию решений о санкциях в отношении правительств других государств. Их послания получены комитетом за день до того, как возглавляемая республиканцами группа планирует рассмотреть давно забуксовавший законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы 2016 года.

«Санкции используются как тупой инструмент, когда обстоятельства требуют скальпеля», — говорится в послании Торговой палаты, отметившей, что «иногда Соединенные Штаты применяют санкции в широком масштабе, не уделяя достаточного внимания их эффективности».

В свою очередь, Институт нефти настаивает, чтобы законодатели не поддержали законопроект, вводящий санкции в отношении российских физических лиц, киберопераций и объектов экспорта жидкого природного газа в ответ на вмешательство России в выборы и другие правонарушения.

«Многие американские и западные компании опасаются, что они могут непреднамеренно пострадать от чрезмерных санкций, прописанных в этом законопроекте», — написал директор по федеральным отношениям института Крис Келли и предупредил, что «предлагаемые санкции могут нарушить работу энергетических компаний по всему миру».

Как уточняет информагентство, законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» требует от президента применения санкций в отношении российского суверенного долга. В частности, это означает, что ни американские инвестиционные фонды, ни обычные граждане США не смогут покупать российские облигации или же заключать сделки с российским суверенным долгом.

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